Ministro Interior francés niega relación con filtraciones sobre eurodiputada propalestina

Nuñez reaccionó al documental de la televisión pública francesa que apunta a que su relación con la difusión de informaciones inexactas obre la droga que incautaron a Hassan, detenida en abril por presunta apología del terrorismo al haber ensalzado en X a Kōzō Okamoto, autor de un ataque armado en 1972 en el aeropuerto internacional Ben Gurión, en Israel, que dejó 26 muertos.

"Si intentan hacer creer que el ministro del Interior ha organizado filtraciones para perjudicar a la señora Rima Hassan, es un absurdo. Periodistas que tienen información me preguntan fuera de micrófono, y lo lamento (...), pero la cosa no pasa de ahí: no he organizado ninguna filtración", aseveró el titular del Interior, en una intervención en una comisión de la Asamblea Nacional.

Tras el arresto a Hassan (34 años) en una comisaría parisina, los medios franceses filtraron que las autoridades encontraron dentro de las pertenencias de la eurodiputada francopalestina CBD (cannabidiol, un compuesto químico que se encuentra en la planta del cannabis) y 3MMC (una droga sintética estimulante).

Sin embargo, la investigación sobre una posible tenencia de estupefacientes fue finalmente archivada por la Fiscalía de París tras el análisis de los dos recipientes hallados.

En un comunicado, el líder de LFI de Jean-Luc Mélenchon -principal fuerza de izquierdas en Francia-, denunció que, tras la custodia policial, Hassan presentó una denuncia ante la Fiscalía de París por "violación del secreto de sumario", así como "encubrimiento de información protegida por dicho secreto".

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Esta información -agregó LFI- "se había mencionado una supuesta presencia de estupefacientes, utilizada de forma masiva por los medios para calumniar a Rima Hassan, a pesar de que los análisis realizados posteriormente la exoneraron por completo".

Hassan se crío en un campo de refugiados palestinos en Siria y llegó a Francia cuando tenía 9 años.

Tras estudiar Derecho y especializarse en Derecho Internacional Público en la Universidad Panthéon-Sorbonne, fundó en 2019 el Observatorio de Campamentos de Refugiados.

Durante algo menos de un año, asesoró a la multinacional de productos cosméticos L'Óreal sobre las políticas de integración laboral de personas refugiadas dentro de la empresa, relación que se rompió a finales de 2023 tras los ataques de Hamás a Israel.

Forbes la incluyó en 2023 en su lista de las 40 mujeres más influyentes de Francia.

Desde su elección como eurodiputada por el LFI en 2024, se ha convertido en uno de los rostros más críticos con la política del Gobierno israelí, al tiempo que ha formado parte en dos ocasiones de las flotillas con ayuda humanitaria a Gaza.