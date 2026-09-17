New Balance demanda a Decathlon por imitar su marca registrada en unas zapatillas

En la denuncia, presentada ante el tribunal federal de Massachusetts (EE.UU.) este martes, New Balance, con sede en Boston, acusa a la compañía francesa Decathlon de haber cometido una infracción de sus derechos y de dilución de marca (cuando una marca famosa pierde su carácter distintivo).

El conflicto surge por el diseño del modelo de zapatillas Kiprun de Decathlon, especializadas para correr, en las que la 'K' invertida situada en el lateral del zapato se asemeja, según la demanda, a la 'N' que utiliza New Balance en sus modelos.

"Los demandados (Decathlon) han comenzado recientemente a vender calzado deportivo con un diseño de logotipo que infringe y diluye los derechos de marca registrada y de derecho consuetudinario de New Balance", recoge el documento legal.

NB alega que ha utilizado "de forma exclusiva" la letra 'N' en sus modelos desde la década de 1970 y asegura que el modelo de la marca francesa es "inequívocamente una N".

"New Balance ha invertido cientos de millones de dólares en promocionar sus marcas 'N' y en establecer una asociación exclusiva entre dichas marcas y New Balance como origen del producto", añade, tras asegurar que la letra es uno de "los activos más valiosos de la empresa".

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En la demanda, la compañía solicita al tribunal federal que impida la presunta infracción de sus derechos de marca registrada, así como una indemnización por daños y perjuicios.

Esta no es la primera vez que la firma con sede en Boston demanda a otras compañías por diseños. Anteriormente fueron Michael Kors o Nautica.