Portugal combate dos incendios rurales con 37 municipios en peligro máximo

El incendio que moviliza más recursos comenzó el miércoles por la noche en la parroquia de Valdreu, en el municipio de Vila Verde, distrito de Braga, donde trabajan unos 90 efectivos apoyados por 25 vehículos y dos medios aéreos, según los datos de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC).

Otro fuego permanece activo desde la noche del martes en Ligares, en Freixo de Espada à Cinta, distrito de Bragança, con cerca de 60 operativos, 15 vehículos y tres medios aéreos.

Varios incendios menores se encuentran ya en fase de vigilancia, aunque la situación puede variar rápidamente durante la jornada, según refleja el portal oficial del Sistema de Gestión Integrada de Fuegos Rurales, que incorpora los datos operativos de Protección Civil.

De los dos incendios, el de Freixo de Espada à Cinta es el más próximo a España, ya que este municipio limita con la provincia de Salamanca a través del tramo internacional del río Duero. El foco de Ligares se encuentra, sin embargo, en el interior del territorio portugués y las autoridades no han informado de que las llamas amenacen con cruzar la frontera.

El fuego de Vila Verde está más alejado del límite con España y tampoco presenta, por el momento, dimensión transfronteriza.

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El peligro de nuevos incendios continúa elevado en buena parte del territorio continental. Los datos del Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA) sitúan este jueves a 37 municipios en el nivel máximo y otros 80 en peligro muy elevado.

Las zonas más comprometidas se concentran en los distritos de Castelo Branco, Santarém, Guarda, Portalegre, Faro y Coimbra, según el índice oficial de peligro de incendio rural del IPMA.

El riesgo está relacionado con la sequedad del combustible vegetal acumulado al final del verano, la ausencia de precipitaciones y las temperaturas relativamente altas en el interior y el sur.