Presidente de Ecuador dice que hay "evidencia" de apoyo de barcos hundidos al narcotráfico

"Hay clara evidencia de eso. No digo que todos los pescadores son así, para nada", afirmó Noboa durante una entrevista en radio Élite, en Guayaquil, al ser cuestionado por los ataques que fuerzas estadounidenses están realizando en aguas del Pacífico.

"Vemos ciertos pescadores que se han dañado y que más se dedican a traficar combustible que a pescar. También tienen ciertos subsidios, entonces se aprovechan de esa situación", dijo el mandatario sin dar más detalles.

Al menos ocho embarcaciones ecuatorianas han sido interceptadas y bombardeadas por la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental desde el pasado 28 de agosto con apoyo del Gobierno ecuatoriano.

El Comando Sur ha asegurado que supuestamente operan como estaciones flotantes de reabastecimiento de combustible para lanchas que llevan droga hacia Norteamérica.

Además, han sido señalados por tener presuntos vínculos con Los Choneros, el grupo criminal más antiguo del país andino asociado al mexicano Cartel de Sinaloa y una de las cuatro bandas ecuatorianas catalogadas como terroristas por el Gobierno estadounidense.

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La última embarcación, denominada Karla Franccesca, fue bombardeada este miércoles y sus veinte tripulantes fueron entregados a la Armada ecuatoriana.

Pese a esas acusaciones, en cinco de los ocho casos los tripulantes, al menos unos 56 pescadores, han salido en libertad después de que la Justicia no les imputó cargos al no encontrar indicios de delito; mientras que otros 32 han salido en libertad condicional, tras ser procesados por presunta asociación ilícita.

Durante la entrevista, Noboa también denominó como "una buena iniciativa" el anuncio que hizo durante su visita a Quito el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de que la Administración de Donald Trump pedirá al Congreso la aprobación para destinar otros 45 millones de dólares a afianzar la lucha contra el crimen organizado en Ecuador.

"Esta guerra cuesta al año más de 1.500 millones de dólares, 45 millones no resuelve mucho, pero es una buena iniciativa. ¿Qué es lo que va a mejorar? Que exista mayor inversión y generación de empleo de parte de compañías americanas que deseen operar en el Ecuador cumpliendo todas las leyes de nuestro país", afirmó.

"No queremos ni estamos tampoco esperando que nos regalen cosas, queremos cooperar, tener alianzas estratégicas y trabajar", aseguró.