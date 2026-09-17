Programa gubernamental venezolano pide eliminar restricciones contra sitios web de medios

Según un breve comunicado, el programa, creado por Rodríguez el pasado enero, ha recomendado a la mandataria esa medida luego de un proceso de consultas con distintos sectores de los medios para "favorecer un ambiente de mayor y mejor comunicación, transparencia, diversidad y pluralismo".

El comunicado fue publicado en X por el programa, que integran funcionarios y representantes de varios sectores, y por el Ministerio de Comunicación.

En Venezuela, un total de 202 dominios de internet, la mayoría relacionados con noticias, siguen bloqueados, según la ONG VE sin filtro, que considera que el Gobierno "censura arbitrariamente medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos, redes sociales y herramientas digitales" que permiten evadir estas restricciones.

El pasado 7 de septiembre, la organización subrayó que la "censura puede terminar ya", al afirmar que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el ente regulador, puede "ordenar a los proveedores de internet el cese de los bloqueos" y para ello solo "hace falta voluntad política".

El Programa de Paz y Convivencia Democrática fue creado pocas semanas después de que Nicolás Maduro fuera capturado por Estados Unidos en una operación militar en Venezuela.

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Desde entonces, el programa se ha reunido con representantes de diversos sectores, entre ellos la prensa, y ha impulsado acciones como la evaluación de casos y excarcelación de presos políticos.

Se prevé que este jueves el Gobierno y un grupo opositor inicien el segundo ciclo de las negociaciones respaldadas por Estados Unidos para una transición, en el que se espera que aborden las garantías civiles y políticas y la libertad de expresión.