"El origen de los mercenarios ha cambiado drásticamente. Si bien inicialmente eran polacos, bálticos, británicos y estadounidenses, ahora en la vanguardia probablemente más del 40% provienen de países latinoamericanos", dijo el embajador especial del Ministerio de Exteriores de Rusia, Rodión Miroshnik.

Según Miroshnik, citado por la agencia TASS, en las filas ucranianas ahora luchan más de 16.000 "voluntarios".

"Estos 'voluntarios' son mercenarios extranjeros, ya que están allí no para luchar por la independencia y la soberanía de Ucrania, sino a ganar dinero o adquirir experiencia militar", dijo.

Agregó que ahora se trata de 16.000 personas, pero entre 30.000 y 40.000 personas "pasaron por sus filas".

El Gobierno de Colombia solicitó hace unas semanas a Rusia y Ucrania que detengan el reclutamiento de sus ciudadanos para la guerra y pidió su retorno.