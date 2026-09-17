Seúl insiste en que aún no ha decidido enviar tropas a Ormuz antes de encuentro con Rubio

"Nuestra postura sigue siendo que aún no se ha tomado ninguna decisión y estamos examinando todos los factores pertinentes", dijo Cho antes de salir del Aeropuerto Internacional de Incheon, según recogió la agencia local de noticias Yonhap, previo a su encuentro con Rubio que se llevará a cabo el viernes (hora de Washington).

Cho explicó que Seúl evalúa la medida priorizando la cooperación internacional, concediendo la máxima importancia a la seguridad de los surcoreanos y a la libertad de navegación por el estrecho de Ormuz, según Yonhap.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha pedido a Seúl recientemente que contribuya a las operaciones en esta vía estratégica.

Aunque la postura de las autoridades surcoreanas ha sido cautelosa, el Gobierno envió recientemente a Emiratos Árabes Unidos un equipo para estudiar la situación de seguridad y las condiciones operativas ante una posible movilización de efectivos o medios militares.

Corea del Sur depende de Oriente Medio para alrededor del 70 % de sus importaciones de crudo, del cual cerca del 95 % atraviesa por el estrecho de Ormuz.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cho adelantó que abordará con Rubio los asuntos bilaterales pendientes, además de temas sobre la península coreana y cuestiones regionales, dijo la agencia local.

Entre ellos se encuentra la ejecución del compromiso surcoreano de invertir 350.000 millones de dólares en Estados Unidos, como parte de un acuerdo alcanzado el año pasado para evitar un aumento arancelario por parte de Washington.

Se esperaba que el primer proyecto de inversión fuera anunciado esta semana, pero fue aplazado por el Ministerio de Industria, que no detalló las razones.

El canciller, no obstante, atribuyó el aplazamiento a la necesidad de aclarar cuestiones relacionadas con los procedimientos internos, y no a discrepancias entre ambos países, y aseguró que expondrá con claridad a Washington las posibilidades de Seúl, sin contradecir los intereses nacionales, informó Yonhap.

También hay expectativas de que en la reunión con Rubio se discuta la coordinación bilateral sobre los asuntos de Corea del Norte, ante las intenciones de Trump de reunirse este año con el líder norcoreano, Kim Jong-un.