Sobrecarga y barcos vetustos: los motivos de los accidentes en ferris del Sudeste Asiático

El incendio de un barco de pasajeros en la costa oriental filipina el pasado día 9 y el naufragio de un ferri en el sur de Indonesia la madrugada del domingo dejan al menos 83 muertos y cerca de 150 desaparecidos, convirtiéndose en las últimas tragedias protagonizadas por un medio de transporte del que dependen millones de personas en la región.

Hace poco más de una semana, un incendio iniciado en la bodega de carga de un ferri que se desplazaba desde Manila a la turística isla de Coron, oeste de Filipinas, se propagó en cuestión de segundos y dejó 77 muertos y 8 desaparecidos, según la última actualización de las autoridades.

Mientras, en la madrugada del domingo, el naufragio de un barco con más de 240 pasajeros que se dirigía al sur de la isla de Borneo ha dejado un balance provisional de seis fallecidos y 129 desaparecidos, de acuerdo con los últimos datos.

Estos accidentes podrían convertirse en unos de los más mortales registrados en los últimos años en los archipiélagos, expuestos a conexiones marítimas inseguras entre sus miles de islas. Solo este jueves, más de un centenar de pasajeros tuvieron que ser rescatados de un buque que encalló cerca de la localidad de Abra de Ilog, en la provincia filipina de Mindoro Occidental (suroeste del país).

Tanto Filipinas, con más de 7.600 islas, como Indonesia, la nación insular más grande del mundo con más de 17.000 islas, cuentan con un largo historial de accidentes marítimos.

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Desde enero hasta mediados de agosto se registraron 601 accidentes marítimos en Indonesia, en los que 209 personas murieron y 203 fueron dadas por desaparecidas, mientras que 3.165 personas fueron rescatadas con vida, detalla la Agencia de Búsqueda y Rescate de Indonesia (Basarnas).

Casi un tercio de los accidentes, 178 casos, se debieron a la sobrecarga de pasajeros, un problema común en el país, donde el número de viajeros supera frecuentemente la capacidad máxima de la nave. Otros problemas citados por las autoridades son averías de motor (103 casos), incendios (15) o vías de agua en el casco (12).

Precisamente la sobrecarga fue el motivo oficial del hundimiento de un ferri -con capacidad para 43 personas- en el lago Toba, en la isla de Sumatra, que en 2018 dejó tres muertos y 164 desaparecidos, entre los peores accidentes marítimos de la última década en Indonesia.

El informe "Causas de accidentes de naufragios de ferri en Indonesia", publicado en diciembre de 2025, señala que el 45 % de los accidentes en barcos de pasajeros analizados se deben a "una combinación de fallos técnicos, humanos y ambientales", y determina que "debe tratarse como un problema de gestión de seguridad a nivel de todo el sistema".

Si bien el ferri indonesio que naufragó el domingo no estaba sobrecargado -contaba con una capacidad para 500 personas-, las autoridades examinan si las modificaciones para adaptar a aguas indonesias a la embarcación, construida en 1987 y que operó en Japón hasta el año pasado, han podido contribuir al desastre de la nave.

Por su parte, las autoridades filipinas interrogan al capitán del ferri incendiado, quien permaneció huido casi una semana, para determinar las causas del accidente, sin descartar, conforme a declaraciones previas, un delito de negligencia.

Los guardacostas de Manila investigan además si una gran lona desplegada en medio de un temporal de lluvia pudo ayudar a la propagación de las llamas, que envolvieron al barco en cuestión de segundos y evitaron que algunos pasajeros pudieran saltar al mar.

El estudio "Análisis espacial de desastres marítimos en Filipinas", publicado en 2024, analizó 4.467 accidentes registrados entre 2015 y 2020, que atribuye a una "combinación de tifones, deficiencias en la infraestructura y problemas en los sistemas de gobernanza y gestión", y urgió a mejorar los protocolos de vigilancia y seguridad.

El suceso más grave en la historia moderna de la navegación comercial sucedió en Filipinas en 1987, cuando el transbordador Doña Paz -con capacidad para unos 1.500 pasajeros- zozobró en aguas de la provincia de Leyte -región central- tras colisionar con un petrolero y murieron 4.341 personas.