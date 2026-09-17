Suben a nueve las mujeres asesinadas en una misma zona del norte de Sudáfrica en dos meses

"Se ha hallado el cuerpo de otra mujer en Dawn Park. Este incidente se sumará a las investigaciones sobre las muertes de mujeres en Ekurhuleni", informó la portavoz del SAPS, coronel Dimakatso Nevhuhulwi, en un comunicado.

"El cuerpo, aún sin identificar, fue descubierto esta misma mañana, 17 de septiembre de 2026. Con este hallazgo, la cifra total de cuerpos encontrados en los últimos dos meses asciende a nueve", precisó Nevhuhulwi.

El comisionado interino de la Policía de la provincia de Gauteng (donde está Ekurhuleni), mayor general Fred Kekana, declaró a los periodistas que las fuerzas del orden recibieron este jueves una llamada de un ciudadano informando sobre el hallazgo del cuerpo.

"Para nuestro horror, encontramos el cuerpo de una mujer de unos 30 años. Aún llevaba puesta la parte superior de la ropa, el sujetador y las bragas, pero no tenía pantalones ni vestido. Presentaba una herida de arma blanca en el costado y la garganta. Parecía haber sido degollada", precisó Kekana.

"El equipo forense sigue trabajando en la escena y determinará la causa de la muerte", subrayó el comisionado.

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"Pedimos la colaboración de la comunidad: aquellas personas que hayan visto algo, que sepan algo o que sospechen algo en relación con este incidente -y otros sucesos- deben acudir a la Policía", añadió el mayor general.

El SAPS ha movilizado un "equipo multidisciplinario de expertos" para investigar los casos y garantizar que los responsables rinden cuentas ante la Justicia.

Este miércoles, el SAPS reveló que "un sospechoso ha sido detenido en relación con uno de los asesinatos cometidos en julio".

Tras el primer asesinato registrado el pasado 15 de julio, precisó, las fuerzas del orden detuvieron a la pareja de la víctima.

Asimismo, el SAPS busca a otra persona relacionada con el caso y ofreció una recompensa de 400.000 rands (unos 21.300 euros) a cambio de "cualquier información" que haga avanzar las investigaciones.

De momento, la Policía no ha confirmado si la persona detenida y la que se encuentra en búsqueda guardan relación con más de uno de los asesinatos.

La mayoría de los cuerpos de las mujeres fueron hallados desnudos o semidesnudos y con hematomas en las áreas de Kempton Park, Clayville, Olifantsfontein, Rhodesfield, Kwa-Thema y ahora Down Park.

Ante este cúmulo de asesinatos, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, pidió el martes a la Policía priorizar la investigación de estos delitos de violencia de género.

La violencia es un problema recurrente en Sudáfrica, un país que sufre problemas de desigualdad, pobreza y desempleo y tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

Sudáfrica registró 5.427 homicidios en el segundo trimestre de 2026 (unos 59 al día), lo que significa una bajada de casi el 6 % respecto al mismo periodo del año anterior, informó el pasado 28 de agosto el ministro de Policía en funciones, Firoz Cachalia.