Taiwán denuncia incursión de aeronaves chinas a una semana de la posible cumbre Trump-Xi

En un comunicado, la cartera castrense indicó que, desde las 08:45 horas (00:45 GMT) de hoy, detectó de forma sucesiva un total de 19 aparatos chinos saliendo en dirección al mar.

Del total de aeronaves, quince cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán y su extensión e ingresaron en la región suroeste y centro de la autoproclamada Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) taiwanesa para llevar a cabo una "patrulla conjunta de preparación para el combate" con buques de la Armada.

"Las Fuerzas Armadas nacionales emplearon medios conjuntos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento para hacer un seguimiento estrecho de la actividad, y desplegaron aviones y buques de misión, así como sistemas de misiles con base en tierra, para brindar una respuesta adecuada", apuntó el MDN.

Aunque es la tercera operación de este tipo en lo que va de mes, la variedad de aeronaves desplegadas en esta misión fue mayor de lo habitual.

Según el MDN, entre los aparatos empleados por Pekín figuran cazas J-11 y J-16, cazabombarderos JH-7, bombarderos H-6K -el principal bombardero de largo alcance del gigante asiático-, aviones de alerta temprana KJ-500 y aviones de guerra electrónica Y-8, además de drones.

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Esta "patrulla" se produjo en la antesala de la visita del presidente chino a Estados Unidos -anunciada por la Casa Blanca, pero aún no confirmada por Pekín-, donde está previsto que se reúna con su homólogo estadounidense para abordar los principales asuntos de la agenda bilateral, entre ellos la cuestión de Taiwán.

Según informó el sábado pasado la agencia de noticias japonesa Kyodo, citando fuentes familiarizadas con las relaciones entre ambos países, Pekín ha comunicado a Washington su intención de cancelar el encuentro, programado para el 24 de septiembre, si EE.UU. aprueba alguna nueva venta de armas a Taipéi.

Las autoridades chinas consideran a Taiwán una "parte inalienable" de su territorio y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.

Desde hace más de siete décadas, EE.UU. se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal suministrador de armas a Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con este territorio, podría acudir en su defensa en caso de conflicto con Pekín.