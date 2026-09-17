Tayikistán estudia su retirada de la Corte Penal Internacional

El respectivo proyecto de resolución fue debatido hoy por un grupo de diputados del país asiático, según el servicio de prensa de la Cámara Baja del Parlamento tayiko.

Un comunicado en el sitio web de la Cámara señala que, tras la revisión de este y otros documentos, se tomaron las decisiones "pertinentes", sin concretar en qué consisten y si el documento se someterá a votación.

La antigua república soviética firmó el Estatuto de Roma de la CPI en 1998 y lo ratificó en el 2000.

Previamente, el país asiático fue criticado por autoridades europeas por incumplir sus obligaciones al permitir en 2025 la visita del presidente ruso, Vladímir Putin, sobre el que pesa un orden de arresto por presunta responsabilidad en crímenes de guerra.