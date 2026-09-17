Tres paracaidistas militares heridos graves en Bélgica al caer entre árboles por el viento

El incidente se produjo hacia las 12:20 hora local (10:20 GMT) en un bosque de Hechtel-Eksel, en la provincia flamenca de Limburgo (noreste), durante un ejercicio militar de lanzamiento en paracaídas en el que participaban unos 250 efectivos, según los servicios de emergencia.

Uno de los cinco uniformados que terminaron entre los árboles logró liberarse por sus propios medios y los otros cuatro fueron rescatados por los bomberos.

"Tres de los militares rescatados están heridos graves, mientras que los otros dos no presentan heridas o sólo tienen lesiones leves", pero no se teme por la vida de ninguno, confirmó el servicio de bomberos al diario local Het Laatste Nieuws.

Los heridos están siendo trasladados al hospital de Heusden-Zolder y, ante la sospecha de que pueda haber más paracaidistas atrapados, la Policía y el Ejército desplegaron también drones para rastrear la zona.

En el ejercicio participan militares de varios países y forma parte de una cooperación entre las fuerzas armadas belgas y neerlandesas, dentro de unas maniobras que se realizan una vez al año.

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Las autoridades aún no han confirmado oficialmente la causa del incidente, pero apuntan a las condiciones meteorológicas.

"Supongo que se produjo de forma inesperada mucho viento y que los paracaidistas fueron desviados por él", explicó el alcalde de Hechtel-Eksel, Jan Dalemans.