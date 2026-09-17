Tripulantes de easyJet en Portugal anuncian huelgas en octubre y diciembre

Así lo recoge un comunicado del presidente de la Mesa de la Asamblea General dirigido a los socios del Sindicato Nacional de Personal de Vuelo de la Aviación Civil (SNPVAC), al que ha tenido acceso EFE, tras una reunión en la que se adoptó por unanimidad esta decisión.

Los trabajadores acusan a la aerolínea de "mantener una postura de arrogancia e inflexibilidad" y de dar "remuneraciones inferiores" a los tripulantes portugueses de las que ofrecen otras compañías aéreas en Portugal y a las que la propia empresa aplica en otros países, "donde los salarios se ajustan de forma justa al coste de la vida y al salario mínimo nacional".

La huelga afectaría a las bases en Lisboa, Oporto y Faro de la compañía, que contaba con 19 aviones basados en Portugal y más de 800 empleados en el país según datos de agosto de 2024.

El sindicato estima que los paros de octubre podrían afectar a unos 500 vuelos, a la espera de que se determinen los servicios mínimos, mientras que todavía no ha concretado el alcance previsto de las movilizaciones de diciembre.

La empresa y los tripulantes se encuentran actualmente en un proceso de negociación para mejorar las condiciones laborales , no obstante, el sindicato denunció este jueves que "las últimas reuniones entre las partes no han dado lugar a soluciones".