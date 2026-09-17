Un ataque ruso mata al capitán de un barco mercante de bandera tanzana, según Kiev

Otros tres miembros de la tripulación han resultado heridos en el ataque, según las fuentes, que no han precisado la nacionalidad del muerto ni de los heridos.

Varios marineros extranjeros han muerto cerca de puertos ucranianos y rusos o bajo control ruso en los últimos meses, cuando ambos bandos han intensificado sus ataques a infraestructuras portuarias y buques mercantes.

La campaña que lleva a cabo Rusia contra puertos ucranianos y barcos que los utilizan ha llegado a paralizar casi por completo las entradas y salidas de buques mercantes a la costa de Ucrania, afectando a la principal vía de exportación de sectores clave de su economía como la agricultura o la metalurgia.