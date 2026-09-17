Vigilar la curva de crecimiento, clave para detectar trastornos del desarrollo infantil

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó en México el uso de somapacitán para niños a partir de los 3 años y adolescentes con retraso del crecimiento causado por deficiencia de hormona de crecimiento, de acuerdo con la indicación autorizada.

El medicamento se administra semanalmente, frente a los esquemas de hormona de crecimiento que durante décadas se han aplicado principalmente a diario, lo que supone pasar de hasta 365 aplicaciones al año a 52.

La incidencia internacional estimada de la deficiencia de hormona de crecimiento se sitúa entre uno por cada 3.000 y uno por cada 10.000 nacidos vivos, de acuerdo con información proporcionada por la farmacéutica Novo Nordisk. Este rango no puede extrapolarse directamente a México, donde no existe un registro poblacional nacional específico sobre esta condición.

“Una talla aislada ofrece una fotografía; la curva cuenta la historia”, explicó la gerente médica de Enfermedades Raras de Novo Nordisk México, Angélica Licona, quien señaló que dejar de crecer al ritmo esperado, descender entre percentiles o presentar una estatura baja sin una causa identificable son señales que justifican una evaluación.

El seguimiento debe tomar en cuenta la velocidad de crecimiento, el potencial familiar y factores como la nutrición, la genética, las hormonas, las enfermedades crónicas y el entorno.

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Medir de forma periódica el peso y la talla, con una técnica adecuada y utilizando curvas correspondientes a la edad y el sexo, permite identificar cambios persistentes y determinar si se trata de una variante normal o si es necesario investigar una causa nutricional, endocrina, genética o sistémica.

La vigilancia busca evitar tanto la patologización de una estatura baja que puede corresponder a una variación normal como pasar por alto una desaceleración del crecimiento bajo la expectativa de que el menor “crecerá después” o por atribuirla automáticamente a la herencia familiar.

En los pacientes con deficiencia de hormona de crecimiento que requieren tratamiento, la menor frecuencia de administración de la alternativa semanal puede modificar la manera en que este se incorpora a la rutina de pacientes y familias, aunque no sustituye la valoración de factores como eficacia, seguridad, características del paciente y seguimiento médico.

“La autorización de una opción semanal representa una evolución relevante en su abordaje en México”, afirmó el director médico de Novo Nordisk México, Mike Vivas, quien aclaró que la nueva alternativa amplía las opciones disponibles, pero no implica que sea la única ni la mejor para todos los pacientes.

Somapacitán requiere receta médica y se administra por vía subcutánea. Su indicación autorizada establece que está contraindicado en menores de 3 años y que no debe utilizarse para estimular el crecimiento longitudinal en niños con las epífisis cerradas.

Los especialistas destacan que la detección depende de medir correctamente, registrar los resultados, observar la evolución de la curva e investigar sus alteraciones para determinar cuándo es necesaria una evaluación especializada.