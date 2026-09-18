'Agridulce', el documental que reivindica la bachata en República Dominicana

'Agridulce', dirigido por Frank Pavich, y que tomó cinco años en realizarse, retrata con intimidad el paso a la adultez de un grupo de jóvenes músicos, mostrando cómo la música guía su camino hacia el autodescubrimiento.

La bachata conquistó al productor estadounidense Benjamin de Menil al punto de que fundó en 2013 la Escuela de Bachata en el pueblo costero de Cabarete, en la República Dominicana.

"Me llamó mucho la atención de la bachata, con un origen humilde, que es una música moderna pero a la vez tiene un lado muy tradicional. Me gusta la música antigua, más tradicional, pero en la bachata encontré algo especial", dijo a EFE De Menil, productor del documental.

Considerada antes "música de amargue" y de cabarets, la bachata fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2019 por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

En la escuela, se enseña gratis a los jóvenes a tocar todo instrumento de percusión, piano, bajo, saxofón, canto y baile del que una vez fue un género vetado en las principales emisoras de radio del país por considerarla vulgar.

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Tiene alrededor de 500 estudiantes, de los que 300 son de preescolar, más de 30 profesores, y se subvenciona con dinero de fundaciones en la República Dominicana y Estados Unidos.

El filme llega a Nueva York tras haberse presentado en varios festivales, entre ellos el de Guadalajara en México, Australia, Washington DC, y después de Nueva York irá a ciudades en Canadá, Ghana (África), Barcelona (España) y Burdeos (Francia).

"Esperamos llevar esa música latina por el mundo", afirmó De Menil.

Recordó que su relación con la bachata comenzó como productor de artistas de ese género que conoció en Nueva York, como Edilio Paredes, a quien se refirió como uno de los guitarristas más importantes del género en los años 60.

Consideró que los inmigrantes dominicanos tienen parte de responsabilidad en la propagación del género, que por el estigma que se le tenía tardó en evolucionar.

"Ese estigma que tenía es una de las razones porque se quedó tradicional por mucho tiempo, se tocaba y grababa con instrumentos acústicos, de la misma manera que se grababa en los años 30 y 40 en Cuba y Puerto Rico. A principios de los 80 aún se grababa de forma acústica, porque la gente que tenía el dinero para hacer una producción más moderna no querían meterse con la bachata", recordó.

Agregó que eso cambió a finales de los 80, cuando vieron la oportunidad económica del género, aunque "todavía no todos la aceptan".

Entre los artistas dominicanos reconocidos en este género figuran Luis Segura, Leonardo Paniagua, Juan Luis Guerra, Anthony Santos, Luis Vargas y Romeo Santos, entre otros.

Destacó que el guitarrista y arreglista Mártires de León, que ha trabajado para Romeo Santos y el dúo de Monchi y Alexandra, participó en establecer el programa de la academia, dirigido a jóvenes menores de 18 años.

Indicó que siempre quiso hacer un documental tipo Buena Vista Social Club sobre la bachata, pero tras establecer la academia y conocer a los niños y jóvenes "fue como mágico", y entonces decidió hacer una historia de los estudiantes "que están descubriendo la música y su cultura".