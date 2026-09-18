Al menos 37 mineros irregulares mueren en un centro de detención en Nigeria

"Esta mañana (del jueves) nos despertamos con la noticia de que unas 37 personas fallecieron bajo custodia de la defensa civil aquí en Minna", capital de Níger, afirmó el gobernador de ese estado, Mohammed Umaru Bago, en una rueda de prensa de la que se hacen eco medios locales este viernes.

"Es muy triste, es muy trágico", indicó Bago, al subrayar que ha "ordenado inmediatamente una investigación".

Los sospechosos fueron detenidos durante una operación efectuada por el Cuerpo de Seguridad y Defensa Civil de Nigeria (NSCDC, en inglés), una agencia paramilitar federal de Nigeria encargada de proteger infraestructuras nacionales críticas, vidas y bienes.

Los arrestos se efectuaron los pasados días 15 y 16 como parte de los esfuerzos para frenar las actividades de minería ilegal en el estado de Níger.

El comandante estatal del NSCDC en Níger y su equipo han sido suspendidos de sus funciones mientras se esclarecen los hechos, indicó el gobernador, que declaró tres días de duelo en el estado por la tragedia.

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"Esta medida -explicó- busca facilitar la investigación y la verificación de lo sucedido con las personas que se encontraban allí; dado que están en juego vidas humanas. El Gobierno se compromete a investigar a fondo para evitar cualquier injusticia".

El NSCDC, por su parte, confirmó las muertes y anunció la "creación de un equipo de investigación de alto nivel" para "examinar de inmediato las circunstancias que rodearon el incidente".

La agencia paramilitar aclaró que "las informaciones que atribuyen las muertes a alguna enfermedad específica están aún pendientes de confirmación médica y de laboratorio", en alusión a un comunicado divulgado en medios locales en el que el jefe del NSCDC en Níger, Suberu Aniviye, atribuía los fallecimientos al posible brote de una enfermedad.

Los restos de los fallecidos han sido trasladados al Hospital General de Minna para su examen médico y la determinación de la causa real de la muerte.

El pasado agosto, el Ejército detuvo a otros 18 mineros que trabajaban presuntamente de forma irregular en un yacimiento en Izom, dentro del Área de Gobierno Local de Gurara, en el estado de Níger.

Las detenciones se realizaron en un contexto de intensificación de los esfuerzos por parte de los organismos de seguridad y regulación para combatir la minería ilegal, una práctica que ha suscitado preocupación debido a la pérdida de ingresos públicos, el deterioro medioambiental y el desvío de los recursos minerales de Nigeria.