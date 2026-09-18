Al menos dos muertos en un ataque ruso a Zhitómir, en el norte de Ucrania

El ataque provocó daños en una infraestructura industrial, explicó Bunechko.

Las fuerzas rusas han atacado también en las últimas horas un centro comercial en la ciudad de Zaporiyia, cerca del frente y situada en el sureste de Ucrania, según las autoridades regionales.

El Ejército ruso también ha bombardeado con drones los alrededores de Kiev y la región sureña de Odesa.

El gobernador de Odesa, Oleg Kiper, ha calificado el ataque ruso a la zona de masivo. Kiper ha informado de daños en edificios residenciales, en una infraestructura industrial, en un depósito de agua y en almacenes.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia atacó entre la tarde del jueves y la mañana del viernes territorio ucraniano con un total de 93 drones, entre ellos 46 ‘shaheds’ con motor a reacción, de los que 69 pudieron ser derribados.

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La Fuerza Aérea también informó de impactos en 13 lugares de Ucrania no especificados.