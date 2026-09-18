Arrestado en Italia un joven que fabricaba armas de fuego con una impresora 3D

Durante el registro se incautaron siete botellas de líquidos y resinas poliméricas, y una memoria USB conectada a la impresora con archivos de diseños de armas en 3D, informaron los medios.

También se encontró una pistola para lanzar bengalas calibre 22 de disparo frontal y 42 cartuchos de fogueo.

Los análisis técnicos posteriores determinaron que estas pistolas pueden disparar si se ensamblan con los componentes mecánicos correctos.

Además de fabricar piezas de armas mediante impresión 3D, el joven de 27 años también preparaba dosis de narcóticos, muchos de ellos sintéticos: la policía encontró en su domicilio 163 gramos de ketamina, casi 100 gramos de hachís, 0,4 gramos de cristales de MDMA, 0,3 gramos de "jungle spice", una droga sintética poco común que se presenta en cristales de color ámbar, y 3,5 gramos de marihuana.

El hombre de 27 años fue arrestado por tráfico de drogas y posesión ilegal de un arma de fuego.