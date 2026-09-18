Autoridad ambiental mexicana halla 75 tarántulas y 20 tortugas en un autobús de pasajeros

En un comunicado emitido este viernes, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) del Gobierno mexicano precisó que los 95 ejemplares de vida silvestre eran movilizados en la carretera federal 45, que conecta a Ciudad Juárez con la ciudad de Chihuahua, en el estado de Chihuahua, frontera con Estados Unidos.

La nota informativa explicó que mediante una llamada al 911 se dio aviso al personal de la Profepa sobre dicho autobús, el cual fue detenido por personal de la Guardia Nacional en un puesto de revisión cerca de la zona de Samalayuca.

En el vehículo se detectó la presencia de 75 ejemplares de tarántula de patas rojas (Brachypelma emilia) y 20 ejemplares de tortuga pecho quebrado mexicana (Kinosternon integrum).

"Las tarántulas eran transportadas en bolsas dentro de cajas de plástico y las tortugas en cajas estilo rejas de plástico. Algunos de los ejemplares se observaron en malas condiciones", apuntó la entidad.

La Profepa indicó que ambas especies son endémicas de México y se encuentran enlistadas en la Norma Oficial Mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2010), donde la tarántula aparece como especie amenazada y la tortuga como especie sujeta a protección especial.

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Además, el comunicado apuntó que las dos especies hacen parte de la lista del apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, que incluye animales que podrían estar amenazados de extinción si no se controla estrictamente su comercio.

El organismo explicó que al no acreditar la procedencia legal de los ejemplares, se llevó a cabo su aseguramiento y, en conjunto con el Ministerio Público Federal (MPF), emitió el peritaje técnico correspondiente, mientras que las dos personas arrestadas quedaron a disposición del MPF.

En tanto, los ejemplares fueron llevados a una veterinaria con las condiciones necesarias para su resguardo y hasta que se determine un destino final adecuado.