Bogotá, ciudad iberoamericana de las Culturas 2027, se presenta como escenario de diálogo

Así lo defendió en declaraciones a EFE el secretario de Cultura de Bogotá, Santiago Trujillo, quien explicó que la ciudad acoge anualmente unos 17.000 eventos culturales y que la "mayoría está siempre repleta porque la ciudadanía bogotana ama el arte y la cultura".

"La cultura es el espíritu de esta ciudad y por eso, cuando sentimos que invertimos en cultura, estamos invirtiendo en el espíritu de una sociedad", enfatizó.

La ciudad, argumentó, tiene la concepción de una cultura como "escenario" para el "diálogo desde la diferencia", para el "debate argumentado", para "aprender a trabajar en equipo y llegar a consensos y construir diálogos creativos".

Para Trujillo, el reconocimiento de Bogotá como Capital Iberoamericana de las Culturas 2027 no responde únicamente a la cantidad de eventos que organiza la ciudad, sino también a una política que busca llevar la cultura a los distintos territorios y convertirla en una herramienta de encuentro ciudadano.

"Es un reconocimiento que no solamente valida una visión de política cultural en la ciudad (...) sino también posiciona a Bogotá como un escenario de desarrollo cultural en distintos ámbitos", explicó el funcionario, quien destacó proyectos como 'Más Cultura Local', 'Barrios Vivos' y las 'Charlas Barriales', orientados a fortalecer el ecosistema cultural interno.

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Esa diversidad también atraviesa la manera en que Bogotá concibe su política cultural. Trujillo señala que uno de los retos consiste en generar espacios donde distintas comunidades puedan encontrarse y expresar sus propias visiones.

"Estamos en un escenario en donde la cultura cumple un papel de fortalecimiento del espíritu de la ciudad" y de punto de encuentro frente a la diferencias sociales, territoriales y culturales.

La apuesta se desarrolla además en un contexto de restricciones presupuestarias por la presión fiscal que sufre la capital, pero Trujillo afirma se ha mantenido la cobertura de sus programas culturales e incluso incorporado nuevos eventos y proyectos.