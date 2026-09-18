Bruselas pide "contención" en Kosovo tras la condena de Thaci por crímenes de guerra

"El Tribunal Especial para Kosovo (TEK) y la Fiscalía Especializada deben poder ejercer su mandato sin injerencias. Debe permitirse que la justicia siga su curso, algo especialmente importante para las víctimas", declaró en la rueda de prensa diaria de la institución su portavoz de Asuntos Exteriores, Christian Wigand.

"El TEK imparte justicia mediante procedimientos judiciales justos, imparciales e independientes, basados en el principio de responsabilidad penal individual", abundó el vocero, quien recordó el derecho de los condenados a apelar la sentencia ante una sala separada.

El portavoz de la CE para Ampliación, Guillaume Mercier, llamó por su lado "a los actores de la región a que ayuden a cicatrizar las heridas del pasado", pues "solo mediante la reconciliación podrán los países de la región superar las divisiones y avanzar hacia un futuro común hacia la UE".

El TEK condenó el miércoles a Thaci a 25 años de prisión por cuatro crímenes de guerra -detención arbitraria, trato cruel, tortura y asesinato- cometidos durante el conflicto de Kosovo de 1998-1999, y a diferentes penas de cárcel a otros tres exdirigentes del Ejército de Liberación de Kosovo (UÇK).

Tras conocerse las condenas, centenares de manifestantes lanzaron piedras y otros objetos contra la sede en Pristina de EULEX -la misión civil de la Unión Europea en Kosovo-, que prestó apoyo operativo a la investigación del caso, la organización de audiencias y la emisión de citaciones.

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El proceso comenzó en abril de 2023 ante el TEK, tribunal creado en 2015 por decisión de la Asamblea de Kosovo, con sede en La Haya y compuesto por personal internacional, dentro del sistema jurídico kosovar.