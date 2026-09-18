Bulgaria compra sistemas antidrones y refuerza la seguridad de instalaciones estratégicas

La decisión fue anunciada este viernes por los ministros de Defensa, Dimitar Stoyanov, y de Interior, Ivan Demerdzhiev, tras una reunión del Consejo de Seguridad presidida por el primer ministro, Rumen Radev.

El Gobierno indicó que el encuentro abordó la protección de infraestructuras críticas, instalaciones militares y depósitos de explosivos y municiones, y detectó carencias en los medios para neutralizar drones.

Las medidas llegan después de dos explosiones ocurridas en menos de un mes en sendas instalaciones del fabricante de armas EMKO, cuyo propietario, Emiliyan Gebrev, denunció posibles actos de sabotaje.

Gebrev sobrevivió en 2015 a un envenenamiento con un agente tóxico del que Bulgaria responsabilizó a agentes de la inteligencia militar rusa (GRU).

La Fiscalía ha abierto una investigación y se ha limitado a señalar que mantiene todas las hipótesis abiertas sobre lo ocurrido.

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"No puedo revelar detalles de la investigación pero se están investigando con sumo cuidado las posibles injerencias externas (de las detonaciones)", señaló el ministro del Interior en declaraciones a la prensa.

Stoyanov explicó que Defensa negocia la compra de más de diez sistemas antidrones mediante el mecanismo financiero europeo SAFE, con la intención de firmar los contratos antes de final de año y que las entregas de las armas sean en 2027.

A principios de agosto, un dron procedente de Rumanía penetró el espacio aéreo búlgaro y explotó a pocos metros de la frontera.

Entre enero y finales de agosto, las Fuerzas Armadas búlgaras recibieron unas 60 alertas por drones, tanto navales como aéreos caídos en el mar Negro, arrastrados por la corriente desde zonas de combate de la guerra en Ucrania.