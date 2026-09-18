Caricom llevará su petición de reparaciones por la esclavitud a cumbre de la Commonwealth

La secretaria general de Caricom, Carla Barnett, anunció que se preparan para incluir este tema en la agenda de la mencionada reunión durante la Tercera Conferencia Regional sobre Reparaciones, que se lleva a cabo en Barbados este viernes y el sábado.

"El activismo continúa", subrayó en alusión a los planes de Caricom de cara a la cita del 1 al 4 de noviembre en Antigua y Barbuda de la Commonwealth, compuesta por más de 50 países con lazos históricos con el Reino Unido.

Barnett afirmó que es "un momento crucial en la búsqueda de justicia reparadora por los crímenes de lesa humanidad cometidos en África, el Caribe y la diáspora africana en general".

"El genocidio y el despojo de los pueblos indígenas, la trata de africanos esclavizados y la esclavitud de africanos considerados como propiedad en el Caribe y las Américas. Estos son los crímenes de lesa humanidad que jamás podremos olvidar", agregó.

El Caribe ha sostenido sistemáticamente que las reparaciones tratan fundamentalmente de reconocimiento, rendición de cuentas y de construir un futuro justo y equitativo para los descendientes de las personas esclavizadas.

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El Plan de Diez Puntos de Caricom para la Justicia Reparadora incluye, además de la cancelación de la deuda y la compensación monetaria, la salud pública, la educación, la rehabilitación psicológica, el desarrollo cultural, el apoyo a las comunidades indígenas y la justicia de género.

"Las reparaciones deben ser significativas y transformadoras, abordando tanto los agravios históricos como las consecuencias contemporáneas derivadas de ellos", afirmó Barnett.

Los miembros de Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago, en su mayoría antiguas colonias británicas.

Caricom creó la Comisión de Reparaciones en 2013 y, desde entonces, 12 miembros de la organización han establecido comités nacionales, lo que demuestra el compromiso colectivo de la región de impulsar la causa de la justicia reparadora.

"Nuestros avances reflejan sólidas alianzas y una creciente labor de defensa conjunta", aseguró Barnett, citando también la asociación con la Unión Africana (UA) en la lucha por esta causa.

La segunda cumbre de jefes de Gobierno África-Caricom, celebrada en Etiopía en septiembre de 2025, adoptó la Declaración de Adís Abeba sobre 'la Asociación Transcontinental en pos de la Justicia Reparadora para los Africanos y las Personas de Ascendencia Africana mediante Reparaciones'.

Barnett destacó asimismo que esta alianza con la UA sirvió para "generar impulso" hacia la adopción, por parte de las Naciones Unidas, de la histórica resolución que declara la trata de africanos esclavizados como "el crimen más grave contra la humanidad".