Casi 300 bomberos combaten un incendio en el norte de Portugal

Las llamas comenzaron en una zona forestal de las aldeas de Eixo y Eirol, en el municipio de Aveiro, y obligaron a cortar la autopista del Norte en ambos sentidos, aunque los equipos de bomberos han logrado contener el fuego y ha podido ser reabierta.

La subida de las temperaturas en Portugal se intensificará el sábado por la influencia de un anticiclón situado al norte de las Azores y extendido en forma de cuña hasta el golfo de Vizcaya, una configuración que transportará aire continental cálido y seco sobre la península ibérica.

Las máximas superarán los 30 grados en la mayor parte de Portugal continental y se aproximarán a 38 en puntos del Alentejo y del valle del Tajo. Las mínimas tampoco bajarán de 20 grados en algunas zonas del Alto Alentejo, Beira Baixa, el valle del Tajo y el este del Algarve.

Aunque los picos previstos serán inferiores a los de algunos episodios del verano, las autoridades advierten de que estarán claramente por encima de los valores habituales de la segunda mitad de septiembre y alertan sobre una alta probabilidad de que, por su duración, el episodio llegue a configurar una ola de calor en gran parte del país.