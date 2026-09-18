Mundo
18 de septiembre de 2026 a la - 16:20

Casi 300 bomberos combaten un incendio en el norte de Portugal

Imagen sin descripción

Lisboa, 18 sep (EFE).- Unos 300 bomberos, junto a 89 medios terrestres y uno aéreo, combaten las llamas en el fuego activo en la región de Aveiro, en el norte de Portugal, mientras que se espera un aumento de las temperaturas para el fin de semana y un agravamiento del peligro de incendio forestal.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Las llamas comenzaron en una zona forestal de las aldeas de Eixo y Eirol, en el municipio de Aveiro, y obligaron a cortar la autopista del Norte en ambos sentidos, aunque los equipos de bomberos han logrado contener el fuego y ha podido ser reabierta.

La subida de las temperaturas en Portugal se intensificará el sábado por la influencia de un anticiclón situado al norte de las Azores y extendido en forma de cuña hasta el golfo de Vizcaya, una configuración que transportará aire continental cálido y seco sobre la península ibérica.

Las máximas superarán los 30 grados en la mayor parte de Portugal continental y se aproximarán a 38 en puntos del Alentejo y del valle del Tajo. Las mínimas tampoco bajarán de 20 grados en algunas zonas del Alto Alentejo, Beira Baixa, el valle del Tajo y el este del Algarve.

Aunque los picos previstos serán inferiores a los de algunos episodios del verano, las autoridades advierten de que estarán claramente por encima de los valores habituales de la segunda mitad de septiembre y alertan sobre una alta probabilidad de que, por su duración, el episodio llegue a configurar una ola de calor en gran parte del país.