Christine Lagarde deja abierta su salida anticipada del BCE: "ya veremos"

Lagarde efectuó esas declaraciones en una entrevista con la cadena pública irlandesa RTE en Dublín, en el marco hoy de la una reunión del Eurogrupo y del consejo informal de los ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE).

"Me voy en 2027", respondió Lagarde a la cuestión de una hipotética salida anticipada y ante los rumores que circulan en los medios desde hace varios meses.

Fue menos enfática al ser preguntada por si situaba esa fecha en octubre del próximo año, cuando está previsto el fin de su mandato al frente del BCE: "ya veremos", señaló.

"Lo que puedo decir en este momento es que, sea cual sea el momento, se gestionará de la manera más profesional, como debe ser", subrayó Lagarde.

En la rueda de prensa posterior a la reunión hoy del Eurogrupo, la presidenta del BCE aseguró que no ha tratado este asunto con los ministros de Finanzas de la zona euro y que tampoco le han preguntado al respecto.

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Otros medios especializados han informado de que Francia podría respaldar al neerlandés Klaas Knot para suceder a Lagarde al frente del BCE, a cambio de que un candidato galo ocupase el puesto de economista jefe de la institución.

Esta cuestión ha captado la atención de Dublín ya que el actual economista jefe del BCE es el irlandés Philip Lane, exgobernador del Banco Central de Irlanda y cuyo mandato está previsto que expire en mayo.