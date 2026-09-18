Cifra de soldados muertos en guerra de Irán es mayor que la oficial, según Washington Post

El diario estadounidense señala que ha habido al menos 22 bajas militares, cuatro más de las que aparecen en la base de datos pública del Pentágono, conocida como Sistema de Análisis de Bajas de Defensa (DCAS, por sus siglas en inglés), según cinco funcionarios que manejan estos datos consultados por el diario.

Un sexto funcionario habría añadido a esta cifra otra baja, elevando a 23 fallecidos desde el pasado 28 de febrero, cuando fuerzas militares estadounidenses e israelíes iniciaron la guerra.

Según la base de datos DCAS del Pentágono, hasta este viernes constan 18 bajas militares estadounidenses, al tiempo que más de 820 efectivos han resultado heridos en combate en estos más de seis meses.

La discrepancia en las cifras y la falta de transparencia sobre las mismas han marcado el conflicto en Irán desde sus inicios y se suman a la impopularidad de una intervención con la que la opinión pública estadounidense parece cada vez más en desacuerdo debido al encarecimiento de los combustibles.

A su vez, las dudas sobre la gestión del Secretario de Guerra, Pete Hegseth, han aumentado en los últimos meses, tanto que el representante republicano Thomas Massie impulsó esta semana una votación en la Cámara de Representantes para destituirle, alegando que violó las disposiciones de la Resolución de Poderes de Guerra de 1973 por no tener la autorización del Congreso.

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Aunque la votación tendría que haberse realizado este pasado jueves, la decisión del presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, de adelantar el receso retrasa la sesión hasta después de las elecciones legislativas de medio mandato del 3 de noviembre.