Concluye plazo para difusión de encuestas de cara a los comicios municipales en Paraguay

En un comunicado, el TSJE indicó que, según el cronograma electoral, este 18 de septiembre es "la fecha límite para la difusión de resultados de encuestas de opinión".
El plazo fenece, según la nota, a las 23:59 de este viernes (hora local) 03:59 GMT del sábado.
También, según el organismo encargado de la organización de comicios, concluye "el periodo de control interno de materiales, útiles y documentos electorales".
El próximo 4 de octubre, cinco millones de electores están llamados a las urnas para las votaciones municipales, en las que se designarán las autoridades municipales para el periodo 2026-2031.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) enviará una misión de observación electoral encabezada por el exvicecanciller uruguayo Nicolás Albertoni, que será la número 17 que despliega el organismo interamericano en este país.
El pasado 11 de septiembre, durante la celebración de sus 139 años de fundación, el Partido Colorado, que ha ejercido el poder de forma casi continua desde 1947 en Paraguay, llamó a sus afiliados "a trabajar juntos" y votar por sus candidatos en las elecciones municipales.