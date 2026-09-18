Concluye plazo para difusión de encuestas de cara a los comicios municipales en Paraguay

Concluye plazo para difusión de encuestas de cara a los comicios municipales en Paraguay

Asunción, 18 sep (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) anunció que este viernes concluye el plazo para la difusión de los resultados de las encuestas para los comicios municipales del próximo 4 de octubre en Paraguay, en los que se elegirán a los 263 alcaldes y los integrantes de las Juntas Municipales.