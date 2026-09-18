Conocido director ruso critica decisión de declarar 'agente extranjero' a Zviáguintsev

"Andréi es un verdadero maestro de su oficio, un director que creció en Rusia, cuyo desarrollo profesional estuvo ligado al cine soviético y ruso", dijo Sokúrov durante un acto en San Petersburgo.

Agregó, citado por el portal Fontanka.ru, que no tiene ninguna relación con Zviáguintsev, quien vive en Francia.

"Cuando estuve en Francia, se estrenó 'Director's Diary'. Ni él ni ninguno de mis compatriotas que viven en Occidente asistieron a la proyección, y en general intentan distanciarse de mí", relató.

No obstante, la declaración de Zviáguintsev como 'agente extranjero' es "un error", insistió el realizador.

"Considero que esto es un error, no debería ocurrir", aseveró.

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El Ministerio de Justicia de Rusia declaró este viernes 'agente extranjero' a Zviáguintsev, cuyo 'Minotauro' recibió el Gran Premio del Jurado en el último Festival de Cannes y ha sido propuesto por Francia para la próxima edición de los Óscar.

Según un comunicado difundido por ese ministerio, Zviáguintsev participó en la creación de los materiales de otros 'agentes extranjeros' y difundió "información falsa" sobre las decisiones de las autoridades rusas y su política.

El pasado mayo, al recoger su premio en Cannes, el director pidió al presidente ruso, Vladímir Putin, que acabe con "la carnicería" en Ucrania.

Tras agradecer el galardón y dedicárselo a sus productores por tener el valor de hacer una película que critica duramente la corrupción en Rusia bajo el Gobierno de Putin, el realizador quiso mandar un mensaje al mandatario.

"Acabe con esa carnicería, el mundo entero lo espera", clamó entre ovaciones.