Costarricense Grynspan vuelve a liderar sondeo de candidatos a secretaría general de ONU

Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), recibió nueve apoyos, cinco votos en contra y uno ‘sin opinión’.

Por su parte, Rodrigues-Birkett, la actual embajadora de Guyana ante la ONU que avanzó en la pasada votación, obtuvo ocho votos a favor, seis en contra y uno 'sin opinión'.

Ambas han recibido el mayor número de apoyos en las tres rondas de este tipo de votación no vinculante, conocida como 'straw poll', en la que los miembros del Consejo de Seguridad muestran su opinión de forma confidencial.

Sin embargo, el resultado supone una reducción de los apoyos respecto a la primera ronda, en la que Grynspan recibió diez votos positivos, y la segunda, en la que Rodrigues-Birkett fue favorita también con ocho apoyos pero con menos votos en contra.

Para los aspirantes a suceder a António Guterres es casi igual de importante los votos afirmativos que los negativos, porque en la próxima ronda de votación, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad -Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Gran Bretaña- muestran sus posibles vetos contra los candidatos.

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Las cinco potencias votan en una paleta de un color diferente a la de los otros diez miembros, lo que permite conocer los vetos que dejarían fuera de la carrera al candidato en cuestión.

Los tres varones de la carrera obtuvieron cinco apoyos: el argentino Rafael Grossi recibió ocho votos en contra; el ugandés Olara Otonnu, siete; y el senegalés Macky Sall nueve.

Les siguen la ecuatoriana Maria Fernanda Espinosa, con tres votos afirmativos, seis negativos y seis 'sin opinión' y la chilena Michelle Bachelet, que recibió un voto a favor, 11 en contra y tres 'sin opinión'.

La expresidenta chilena reconoció hace unos días que ya sabe que no va a ser elegida secretaria general, por lo que su retirada de la carrera podría estar cerca.

Cierra la lista de candidatos la ecuatoriana Ivonne Baki, que, de nuevo, no obtuvo ningún voto a favor, 10 en contra y cinco 'sin opinión'.

Hace diez años, la elección formal de Guterres como secretario general de la ONU se produjo a mediados de octubre, tras varias rondas de votaciones.