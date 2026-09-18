De 4.815 víctimas estimadas a solo 57 indemnizadas por abusos en la Iglesia en Portugal

Representantes de la asociación se reunieron este viernes con Seguro en el Palacio de Belém, donde le entregaron una propuesta para revisar y auditar el sistema de compensaciones y de apoyo a las víctimas, al que reprochan falta de transparencia, criterios ambiguos y una excesiva intervención de la propia Iglesia en las decisiones.

La Comisión Independiente que investigó los abusos validó 512 testimonios y estimó, a partir de ellos, que al menos 4.815 menores fueron víctimas desde 1950, mientras que el proceso posterior impulsado por la Iglesia ha desembocado hasta ahora en 57 personas indemnizadas.

La organización cuestiona especialmente los criterios utilizados para excluir solicitudes, incluso en casos en los que, según la documentación aportada, no se ponía en duda la veracidad del relato de la víctima.

También denuncia que los afectados no han podido acceder a los informes empleados para determinar sus indemnizaciones y que fueron sometidos a entrevistas que califica de "abusivas" e "intrusivas", sin poder estar acompañados por familiares, psicólogos o abogados.

Según publicó este jueves el diario portugués Observador, una comisión de juristas contratada por los obispos recomendó inicialmente las cantidades que debía recibir cada víctima, pero la Conferencia Episcopal Portuguesa decidió posteriormente reducir a cerca de la mitad los importes que se pagarían, dentro de un modelo que no permite recurrir la cantidad propuesta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las compensaciones concedidas oscilan entre los 9.000 y los 45.000 euros y superan en conjunto los 1,6 millones de euros.

Coração Silenciado reclama además la intervención del Estado, la revisión de los plazos de prescripción de los delitos sexuales contra menores y garantías de que las víctimas recibirán el apoyo psicológico prometido.

"El trauma y el sufrimiento no prescriben", sostiene la asociación en la carta entregada a Seguro, en la que recuerda que muchas víctimas solo consiguen revelar los abusos décadas después de que se produjeran.

La organización ya fue recibida en enero de 2024 por el entonces presidente Marcelo Rebelo de Sousa y solicitó el pasado abril una audiencia con Seguro.

Tras rechazar en julio una reunión alternativa con asesoras de la Presidencia por considerar que la gravedad del asunto justificaba ser recibida directamente por el jefe del Estado, la asociación logró finalmente celebrar este viernes el encuentro.