Delcy Rodríguez aborda con Human Rights Watch las "garantías fundamentales" en Venezuela

La Cancillería venezolana informó este viernes que Rodríguez recibió al subdirector ejecutivo y director de programas de HRW, Federico Borrello, con quien abordó "temas de interés común en materia de garantías fundamentales".

"​El encuentro se suma a las iniciativas de diálogo del Gobierno nacional orientadas al fortalecimiento de los derechos humanos y la promoción de la pluralidad política en el país", aseguró el Ministerio para Relaciones Exteriores de Venezuela en un comunicado.

Asimismo, añadió que, a través de este espacio, el Ejecutivo mantiene la "cooperación institucional con organismos e instancias internacionales para el seguimiento y desarrollo de proyectos vinculados al marco jurídico e institucional venezolano".

La reunión se produce en un momento en que Venezuela ha dado en los últimos meses algunos pasos hacia una mayor apertura política e institucional, entre ellos la instalación de mesas de diálogo entre el Gobierno y sectores de la oposición, la liberación de personas consideradas presas políticas por organizaciones de derechos humanos y el levantamiento de restricciones a varios sitios web de medios de comunicación que permanecían bloqueados desde hacía años.

En febrero pasado, HRW urgió al Gobierno de Delcy Rodríguez que desmantelara el "aparato represivo" del Estado venezolano y emprendiera reformas electorales, judiciales y legales que permitan la celebración de comicios libres y no solo "simulen" una transición tras la captura por parte de EE.UU. de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

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​La ONG reclamó entonces que se revisara la composición del Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por rectores afines al chavismo, así como que se restaurara la independencia del Poder Judicial y derogaran aquellas leyes que han permitido violaciones de derechos humanos en Venezuela.

La organización también ha cuestionado las elecciones celebradas en Venezuela durante la última década y sostiene que los análisis de las actas de los comicios presidenciales de 2024 apuntan a que Edmundo González Urrutia, respaldado por la premio Nobel de la Paz María Corina Machado, obtuvo la mayoría de los votos, pese a que el CNE proclamó ganador a Maduro.