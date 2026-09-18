Destituyen a juez de Perú que envió a prisión a Fujimori y a expresidentes Toledo y Humala

El máximo órgano de la judicatura peruana cesó a Concepción Carhuancho mediante un procedimiento disciplinario al considerar que dilató los plazos de notificación escrita y de apelación en una prisión preventiva dictada contra un investigado.

Concepción Carhuancho estaba a cargo desde 2015 del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria y en los últimos años ha sido fuertemente criticado por procesados que pasaron por sus manos al considerar que se ensañó con ellos, como es el caso de Humala, que lo calificó de "sicarios del sistema de justicia" junto al equipo fiscal que llevó su acusación.

A petición de la Fiscalía, el magistrado ordenó en 2017 que fuesen enviados a prisión preventiva los expresidentes Toledo y Humala.

Toledo (2001-2006) todavía tardó cinco años en ser encarcelado en Perú, una vez que pudo concretarse en 2022 su extradición desde Estados para ser posteriormente condenado por recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y lavar el dinero obtenido mediante una empresa domiciliada en Costa Rica a nombre de su suegra.

A Humala le tocó pasar diez meses en prisión preventiva, al igual que a su esposa, Nadine Heredia, mientras su partido era incluido en la investigación, su casa incautada y sus cuentas bancarias congeladas por disposición de Concepción Carhuancho.

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El caso contra Humala por supuesto lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas electorales derivó en una condena de 15 años de cárcel que recientemente fue anulada por el Tribunal Constitucional al determinar que la acusación de la Fiscalía carecía de sustento, pues en el momento de los hechos no era delito ocultar donaciones en las cuentas del partido político.

Algo similar sucedió con Keiko Fujimori, a quien Concepción Carhuancho ordenó en 2018 detener y luego enviar por un periodo de tres años a prisión preventiva por un caso de similar índole al de Humala.

La actual mandataria estuvo en prisión preventiva en dos periodos distintos que sumaron cerca de año y medio antes de salir libre y verse beneficiada por el Tribunal Constitucional antes de que fuese condenada a prisión como le sucedió a Humala.