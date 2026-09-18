El aumento del gasto en defensa es una inversión en paz, según el Ifo

"El aumento del gasto en defensa debe considerarse principalmente una inversión en el mantenimiento de la paz, incluso si ello implica recortes en el gasto social", consideró Fuest en un comunicado .

"La retirada de Estados Unidos de Europa y la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania constituyen argumentos sólidos para que Alemania redoble sus esfuerzos por garantizar su propia defensa", afirmó Fuest.

"En caso de guerra las repercusiones económicas serían mucho mayores", pronostica el presidente del Ifo alemán.

Durante la campaña electoral, los partidos AfD de extrema derecha (Alternativa para Alemania) y BSW de izquierda (Alianza Sahra Wagenknecht) abogaron por una reducción del gasto en defensa en favor de un mayor gasto social.

Fuest recuerda al debate sobre la Decisión de Doble Vía de la OTAN en la década de 1980, cuando el entonces canciller socialdemócrata Helmut Schmidt impulsó el despliegue de armas nucleares en Alemania.

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"Esto también fue una inversión en la paz, que permitió a Alemania seguir prosperando económicamente", según Fuest.

Schmidt defendió en contra del ala izquierdista de la socialdemocracia alemana el despliegue de armas nucleares en Europa Occidental que acabó llevando a Estados Unidos y la Unión Soviética a firmar el tratado de supresión de misiles de alcance mediano y corto.

El Doble Acuerdo, adoptado el 12 de diciembre de 1979, fue una estrategia militar y diplomática fundamental de la Guerra Fría diseñada para responder al despliegue masivo de los nuevos misiles nucleares soviéticos SS-20 en Europa.