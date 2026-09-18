El brent cae 0,91 % hasta 103,87 dolares tras petición de Macron al G7 de liberar reservas

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 0,95 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, en comparación con el precio de liquidación de la sesión anterior, cuando registró 104,82 dólares.

El brent cerró la semana a la baja, pese a haber llegado a situarse en los días previos en sus máximos de los últimos cuatro meses, tras la reacción de los inversores al anuncio del presidente francés, Emmanuel Macron, de que convocará una reunión del G7 dedicada a la energía para considerar un desbloqueo de reservas energéticas de petróleo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

"Tendremos en las próximas semanas un G7 dedicado a estos asuntos energéticos (...) para considerar las opciones de una posible liberación de reservas estratégicas, como hicimos hace unos meses", dijo este viernes Macron en una declaración a la prensa.

El pasado marzo, los países de la AIE decidieron liberar 400 millones de barriles de petróleo para destensionar el mercado tras el inicio de la guerra emprendida el 28 de febrero por EE.UU. e Israel contra Irán.

Esta nueva propuesta de liberación de reservas parece haber mitigado las tensiones sobre el suministro en un momento de renovadas tensiones geopolíticas en Oriente Medio, pues mientras la guerra entre Estados Unidos e Irán parece estancada, en el mar Rojo los rebeldes hutíes del Yemen han intensificado sus ataques contra Arabia Saudí, especialmente contra objetivos de infraestructura energética.

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Además, la navegación en el estrecho de Ormuz sigue restringida y entre el miércoles y el viernes se han detectado dos nuevos ataques a cargueros que transitaban por esa vía, de acuerdo con el organismo británico de monitorización marítima UKMTO.