El Nikkei salta casi un 2 % tras la subida de tipos del Banco de Japón

Sobre las 13.10 hora local (04.10 GMT), a más de dos horas del cierre de la sesión, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, sumaba 1.220,87 puntos, un 1,9 %, hasta ubicarse en 65.357,12 unidades.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, crecía a la misma hora un 0,29 %, u 11,78 puntos, hasta 4.105,97 enteros.

El impulso al parqué, que arrancó la sesión en terreno mixto, estuvo motivado por una repentina depreciación del yen, causada por el voto en contra de la subida de tipos de dos de los miembros de la junta del BoJ, según explica el diario económico Nikkei.

Un yen débil beneficia a las empresas exportadoras, ya que infla sus remesas al cambiarlas a la moneda local, pero también impulsa las compras de inversores extranjeros.

Liderando las subidas en la Bolsa de Tokio destacaban las firmas relacionadas con el sector de la inteligencia artificial (IA), como el fabricante de memorias Kioxia (8,08 %) o Fujikura (2,86 %), que fabrica cables eléctricos para centros de datos.

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Además, el grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, crecía más de un 3,3 %.

El yen se cambiaba en el entorno de las 157 unidades por dólar, 1,3 yenes más que en la sesión previa.

La de este viernes será la última sesión de la Bolsa de Tokio hasta el jueves de la semana que viene por los festivos de la Semana de Plata en Japón.