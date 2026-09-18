El papa ofrecerá una reflexión sobre el papel de Europa durante su viaje a Francia

Tras visitar París y Lourdes, León XIV llegará a Metz, lugar de nacimiento de Robert Schumann, padre fundador del proyecto europeo, para participar en una conferencia a la que han sido invitados líderes y representantes de las instituciones europeas, a los que el pontífice "ha dejado la puerta abierta para reunirse con ellos", según explicó Bruni, quien no ofreció detalles sobre las personalidades que asistirán.

En el discurso del pontífice en este acto "sin duda encontraremos ecos del pensamiento de muchos padres de Europa y de la cultura europea a lo largo de los siglos, incluyendo también a grandes cristianos", añadió el portavoz.

Aunque el papa Francisco había visitado Marsella, Estrasburgo y Córcega, se trata del primer viaje oficial de un pontífice después de 18 años, cuando viajó Benedicto XIV (2008). Juan Pablo II hizo siete viajes a Francia, incluidas dos visitas a Lourdes.

Juan Pablo II también visitó la sede de la Unesco en París el 2 de junio de 1980 y pronunció un discurso enfocado en la cultura, la ciencia y la paz mundial, temas que seguramente León XIV tendrá muy presentes, aunque en esta ocasión se centrará en pregunta fundamental: "¿qué significa ser humano?", adelantó el portavoz.

"Quizás esta podría ser una oportunidad para abordar el tema del medio ambiente. Cultura y el medio ambiente están íntimamente ligados, al igual que el papel de las instituciones internacionales como valiosos mediadores que deben protegerse, no destruirse, en la búsqueda del bien común", explicó el portavoz.

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Bruni añadió que el papa "hablará de la importancia de la participación humana en una era en la que corremos el riesgo de delegar en las máquinas", y explicó que la reciente encíclica papal 'Magnifica Humanitas', sobre la Inteligencia Artificial será una de las claves en su intervención.

El tema central del viaje, destacó el portavoz del Vaticano, es "el encuentro con Francia, con su gente, su cultura, su historia y sus antiguas y profundas raíces cristianas, que también se han manifestado en la sociedad y el laicismo franceses, comenzando con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano".

Por lo tanto, agregó, serán centrales los temas "de la libertad de conciencia de todos, incluso en tiempos de manipulación tecnocrática, como fundamento de todo derecho humano y como recurso también para las sociedades laicas".

Bruni también destacó la importancia de que la reunión con los obispos franceses sea en Lourdes, "un lugar que habla de refugio de consuelo y sanación frente al mal y el sufrimiento", aunque la reunión será a puerta cerrada.

Habrá también en Metz una reunión interreligiosa, en la que se leerá un manifiesto conjunto, mientras que en la Unesco se firmará un acuerdo marco con la Santa Sede del que no se dieron más detalles.