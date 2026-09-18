El partido pacifista Yábloko denuncia ante autoridades rusas presiones a sus observadores

"La magnitud de lo que está sucediendo ya no nos permite considerar cada uno de estos casos como malentendidos aislados", dijo Nikolái Ribakov, líder de Yábloko, en declaraciones citadas por el servicio de prensa de la formación.

Según Ribakov, la situación exige "una respuesta inmediata de la Comisión Electoral Central".

"Los intentos de obstaculizar el trabajo legítimo de los observadores, las denegaciones injustificadas de acceso (a los colegios), las citaciones policiales en vísperas de las elecciones, el traslado injustificado de observadores a la policía y otras formas de presión vulneran los derechos de ciudadanos y candidatos", insistió.

Actualmente, más de mil observadores designados por los candidatos de Yábloko trabajan en los colegios electorales de más de veinte regiones, indicaron en la formación pacifista.

Yábloko, la única fuerza que se opone abiertamente a la guerra en Ucrania, no puede participar como partido en los comicios a la Duma o cámara baja del Parlamento ruso, pero algunos de sus candidatos aún tienen opciones para acceder a cámaras regionales.

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El partido del Kremlin, Rusia Unida, intentará revalidar en estos comicios la mayoría constitucional que logró en 2016, para lo que le conviene una baja participación entre los partidarios de la paz.

Según los sondeos oficiales, cuenta con una intención de voto del 33-37 %, aunque las compañías independientes le otorgan apenas un 25 %. Sea como sea, los expertos creen que al final obtendrá en torno al 50 % de los votos.

Se espera que otros tres o cuatro partidos accedan al arco parlamentario, liderados por los comunistas, que han criticado el voto electrónico, al considerarlo una herramienta de manipulación.