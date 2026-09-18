El petróleo de Texas sube un 0,57 %, hasta 102,49 dólares, pendiente de Oriente Medio

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia para Estados Unidos, sumaban 0,58 dólares respecto al cierre anterior.

Tras dos días a la baja, después de alcanzar el martes su precio máximo en un cierre desde el mes de mayo, el crudo volvió a subir ligeramente ante la evolución de la guerra en Oriente Medio.

Mientras que la atención se había desplazado momentáneamente a los combates en Yemen, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó este viernes que ha atacado un petrolero con bandera de Togo cuando trataba de "cruzar ilegalmente" el estrecho de Ormuz.

Este es un nuevo ataque contra buques en la zona de los que Irán y Estados Unidos han llevado a cabo este último mes en el estrecho, que antes del inicio de la guerra era clave para el tránsito del 20 % del crudo mundial.

Por otro lado, los inversores siguen pendientes del restablecimiento del oleoducto Este-Oeste tras los ataques sufridos.

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Esta instalación petrolera, que transporta aproximadamente siete millones de barriles de crudo por día, cruza el país desde los campos petroleros del este, en el golfo Pérsico, hasta el puerto de Yanbu, en el mar Rojo.

La firma Rapidan Energy estimó que las exportaciones de petróleo saudí disminuirán en 400.000 barriles diarios este mes debido a la interrupción del oleoducto.