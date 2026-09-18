El presidente de Panamá se reunirá con Pedro Sánchez, Netanyahu y Von der Leyen en la ONU

Mulino viajará este sábado, a una hora no especificada, a Nueva York (EE.UU.), para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde su discurso está programado para el próximo miércoles, indicó la Presidencia panameña en un comunicado.

En el marco de la Asamblea General, el jefe de Estado panameño también re reunirá con presidentes de los países miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur), "con quienes ha sostenido conversaciones esta semana que giran en torno a la elección del próximo secretario general de la ONU", indicó el comunicado sin más precisiones.

Mulino participará en foros empresariales del Council of the Americas (COA), y será el invitado de honor tanto en el Foro de Líderes Mundiales (World Leaders Forum) de Columbia University, como en un debate sobre inteligencia artificial (IA) organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Al debate sobre la IA asistirán representantes de Colombia, Bolivia, Uruguay, Guatemala, Surinam, Bahamas, Honduras y Surinam, así como directores ejecutivos de empresas tecnológicas como Google, Anthropic y OpenAl, con el fin de acelerar la adopción estratégica de la IA y fomentar alianzas público-privadas, dijo la misiva oficial.

La agenda del presidente panameño incluye una reunión con la directora ejecutiva y presidenta del Consejo de Administración de Citi, Jane Frase, para "continuar fortaleciendo la sólida relación entre el Gobierno de Panamá y Citigroup".