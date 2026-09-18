El sarcófago de Harald V tiene forma de navío, revela la Casa Real noruega

La Casa Real señaló en un comunicado que "el casco protege a quien se encuentra a bordo y lo transporta de forma segura" y resaltó los paralelismos con los antiguos funerales vikingos en barcos, que llevaban al muerto "en su viaje final hacia otro reino".

El sarcófago doble -en el que un día será enterrada también la reina Sonia- está hecho de olivino, "una roca formada en el interior de la tierra y elevada a la superficie por las fuerzas que un día moldearon Noruega".

El olivino puede absorber además dióxido de carbono, un símbolo del "amor" de Harald V y Sonia a la naturaleza y su preocupación por las generaciones futuras.

En la tapa del sarcófago figuran varios símbolos de las insignias reales de Noruega: la corona real, el orbe y el cetro.

El diseño fue encargado en 2024 al prestigioso estudio de arquitectura e interiorismo noruego Snøhetta, de acuerdo con los deseos de los reyes, aunque hasta ahora no se habían dado más detalles ni se habían mostrado imágenes.

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El sarcófago está situado en la cripta real del castillo de Akershus (Oslo), junto a otros dos donde yacen los reyes Haakon VII y Maud, y el rey Olav V y la princesa Marta, padres del monarca fallecido, según una tradición iniciada cuando Noruega logró independizarse de Suecia en 1905.

El Gobierno noruego destinó unos 20 millones de coronas (unos dos millones de euros) a la construcción del sarcófago.

Harald V fue sepultado el 9 de septiembre en una ceremonia a la que asistieron la familia real noruega, con el rey Haakon VIII al frente, y jefes de Estado y de Gobierno de varios países, entre ellos, los reyes Felipe VI y Letizia de España, que estuvieron acompañados por la reina Sofía.