El Senado de Bolivia sanciona acuerdo con el FMI por 1.900 millones de dólares

La sesión de la Cámara Alta aprobó el proyecto de Ley 723 tras la aprobación de una "dispensación de trámite", después de que en la víspera se superara la revisión de la Cámara de Diputados.

Tal como pasó con la Cámara Baja, el ministro de Economía, Christian Morales, explicó los alcances del acuerdo con el organismo multilateral y destacó que esta aprobación abrirá al país a recibir otros 5.000 millones adicionales.

Dichos recursos serán asignados por el Banco Mundial (BM), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que "van a ser canalizados en proyectos de inversión para estabilizar la economía, impulsar la inversión, generar mayor producción".

Morales aclaró que, por su parte, los recursos del FMI serán utilizados para "estabilizar la economía, las reservas internacionales y la balanza de pagos" de Bolivia y descartó que se utilicen para otras tareas como el gasto corriente.

El proyecto de Ley 723 otorga a Bolivia 1.369 millones de derechos especiales de giro (DEG), equivalentes a 1.900 millones de dólares, para que enfrente los "persistentes" desequilibrios fiscales y externos que le han afectado en los últimos años.

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El plazo de repago de la deuda es "hasta 10 años a partir de cada desembolso", con una tasa de interés de 3,47 %, que podrá variar "de acuerdo a la cotización de los DEG".

Asimismo, estableció que el periodo de amortización será "a partir de los cuatro años y seis meses", con un plazo de desembolso de hasta 36 meses.

El pasado 29 de julio, Bolivia y el FMI oficializaron este acuerdo, que también ayudará a captar un financiamiento adicional de otros organismos multilaterales por unos 5.000 millones de dólares.

Entre los compromisos de Bolivia ante el FMI está la eliminación de la subvención a los combustibles a partir de 2027, por lo que los precios fijos se mantendrán hasta diciembre de este año.

En distintos actos en los que estuvo presente el presidente Paz este viernes, habló de la necesidad de invertir los recursos que posee el Gobierno en obras para la población en vez de que se destinen a actividades que benefician a unos cuantos.

Paz ya había señalado en varias ocasiones la dificultad que suponía mantener la subvención al diésel y la gasolina, que son desviados al mercado negro interno o a los países vecinos, donde tienen un valor mayor.