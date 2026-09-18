El tribunal encargado del caso de Daniel Sancho ya tiene el fallo sobre las apelaciones

Según confirmaron a EFE este viernes desde el tribunal, el fallo ya ha sido recibido y la misma corte lo leerá en una vista presumiblemente a puerta cerrada y en una fecha aún sin determinar.

La sentencia fue preparada previamente por el Tribunal de Apelaciones de Phuket (sur de Tailandia), que confirmó a EFE hace un mes que el fallo ya estaba listo y se estaba enviando al Tribunal Provincial de Samui, donde tuvo lugar hace más de dos años el juicio.

Samui condenó en primera instancia a cadena perpetua a Sancho el 29 de agosto de 2024, tras hallarle culpable del asesinato premeditado de Arrieta en la vecina isla tailandesa de Phangan un año antes, el 2 de agosto de 2023.

La familia de Arrieta y la defensa de Sancho presentaron sus recursos en diciembre de 2024 y marzo de 2025, respectivamente: mientras la parte del colombiano solicitó que se eleve el castigo a la pena capital, el equipo legal del español busca un nuevo juicio.

Si bien la parte del colombiano pidió una condena a muerte por la "contundencia" de las pruebas, su abogado, Juan Gonzalo Ospina, señaló recientemente a EFE que la familia "confía en que la cadena perpetua se confirme", cuando lo habitual en el país es que los tribunales respalden las sentencias de primera instancia.

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La sentencia consideró que Sancho planeó el crimen y que "golpeó" con "intención de matar" a Arrieta, cuyos restos aparecieron descuartizados por la turística isla de Phangan.

Por su parte, la defensa de Sancho pidió en su apelación que se celebre una nueva vista o que se repita el juicio para convocar a nuevos testigos, ya que sostiene que la muerte de Arrieta se debió a un accidente durante una pelea.

Aunque el asesinato premeditado conlleva la pena de muerte en Tailandia (que el país apenas aplica), la confesión inicial del acusado sirvió de atenuante para rebajar la condena, pese a que más tarde Sancho dijo que fue un accidente.

Hijo y nieto de famosos actores españoles -Rodolfo Sancho y Sancho Gracia-, Sancho, de ahora 32 años, y Arrieta, cirujano plástico colombiano de entonces 44, se conocieron en 2022 a través de Instagram y se habían visto en varias ocasiones en España antes de citarse en Phangan el día de los hechos.

Ambas partes cuentan con hasta dos apelaciones (esta primera y otra posible ante el Supremo) hasta que haya sentencia firme, momento a partir del cual la defensa podría comenzar a solicitar el traslado de Sancho a España en virtud de un convenio.