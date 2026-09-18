España ratifica su apoyo a la Coalición para la Igualdad de Derechos tras dejarla Colombia

Exteriores recordó en un comunicado que, a pesar de los avances alcanzados para garantizar la igualdad ante la ley y luchar contra la discriminación, en muchas partes del mundo las personas LGBTI+ siguen enfrentándose a "la discriminación, la violencia, la exclusión" y otras formas de vulneración de derechos.

"​España reafirma el compromiso compartido con la igualdad, la dignidad humana y la universalidad de los derechos humanos, principios fundamentales para la construcción de sociedades más justas, inclusivas y resilientes", subrayó el Ministerio.

El Gobierno de Colombia anunció el jueves que se retiraba de la Coalición por la Igualdad de Derechos (ERC, por sus siglas en inglés), un grupo de 45 países que luchan por la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI.

La coalición reúne a gobiernos y organizaciones de la sociedad civil de distintos países y trabaja en áreas como la diplomacia internacional, la legislación y las políticas públicas, la coordinación de donantes, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la protección humanitaria.

El viceministro colombiano de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, Pedro Agustín Roa, aseguró que la decisión de retirar al país de la ERC no supone un retroceso en la protección de la población LGBTI.

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El Ministerio explicó que el retiro responde a un ejercicio de priorización de los asuntos más destacados de la política exterior, en el que se determinó que la participación en la coalición no era prioritaria.