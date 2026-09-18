Expertos exploran en Bolivia la economía creativa como vía de diversificación productiva

El debate se desarrolla en el marco del IV Foro Internacional de Economía Creativa, que concluye este viernes tras dos días de actividades, los días 17 y 18 de septiembre, bajo la premisa 'Creatividad que conecta, oportunidades que transforman' y organizado por la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz).

El vicerrector de Unifranz en Cochabamba, Rolando López, dijo a EFE que la creatividad aplicada a la economía parte de "ideas interconectadas" que son la base de la innovación y pueden impulsar las transformaciones que requiere el mundo actual.

López señaló que estos procesos deben apoyarse en la tecnología, mediante herramientas como las redes sociales y la inteligencia artificial, que permiten ampliar la difusión y comercialización de las innovaciones.

También se refirió al "declive" de los ciclos económicos sustentados en recursos finitos o extractivos y planteó la necesidad de buscar modelos más sostenibles mediante el desarrollo del talento.

"Hay que empezar a extraer ideas y potenciar el talento de la gente", sostuvo.

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El vicerrector consideró además que la formación de talento creativo y conocimiento, junto con el acceso a herramientas tecnológicas, requiere una articulación entre el Estado, el sector privado y la academia.

El escritor y especialista chileno en economía creativa Álex Paredes señaló a EFE que fomentar el pensamiento creativo requiere incorporar algunas características propias del mundo artístico, incluidos "espacios de ocio" que permitan generar ideas fuera de los moldes habituales.

"La gente del arte, la creatividad y la cultura tiene mucho que enseñarle a los equipos de trabajo sobre cómo trabajar de forma creativa para conseguir nuevas soluciones y no las mismas de siempre", reflexionó.

Paredes puso como ejemplo la transformación del turismo hacia modelos basados en la experiencia, en los que el visitante no se limita a conocer un destino, sino que participa en actividades como la elaboración de artesanías, la cocina o el aprendizaje de saberes locales.

Por su parte, el director de proyectos del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), Santiago Laserna, afirmó a EFE que la economía creativa "es grande", pero todavía no recibe la importancia que podría tener.

En regiones con menores niveles de desarrollo, sostuvo, puede representar una oportunidad porque no necesariamente requiere grandes recursos financieros. "Tener ideas originales" puede permitir mejorar un producto y posicionarlo en el mercado, señaló.

En el caso de Bolivia, Laserna destacó el potencial de sectores vinculados al turismo y la cultura, como las artesanías, el folclore y la moda, y planteó que cada región podría especializarse en actividades capaces de generar mayor valor agregado.

Para ello, consideró necesario fomentar desde edades tempranas una cultura que no penalice el error. "Fallar está bien", dijo, al señalar que el fracaso forma parte del proceso de desarrollo de nuevos proyectos.

En el marco del IV Foro Internacional de Economía Creativa se realizan conferencias magistrales y paneles sobre turismo, desarrollo territorial e instituciones, además de actividades musicales, culturales y gastronómicas.

El programa incluye también talleres sobre inteligencia artificial, negocios creativos y clases magistrales sobre turismo creativo.

Entre los invitados internacionales figuran Eliana Prada, especialista en Economía Creativa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y Paredes, conferencista y autor de un libro sobre creatividad aplicada al turismo.