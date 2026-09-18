Fernández trabajará con Colombia para que "la basura" del narco no se dirija a Costa Rica

"Muy bien que Colombia esté combatiendo el narcotráfico y los sembradíos de cocaína en ese país, pero eso no significa que yo quiero que los que expulsan de allá se me vayan a venir para acá", declaró Fernández en un acto oficial en la comunidad de Sarapiquí, provincia de Heredia, en el noreste del país.

"Entonces es muy urgente esa reunión de trabajo para estrechar filas y que la basura de allá no se vaya a venir para acá, ni lo permita Dios y yo no lo voy a permitir como presidente", agregó.

La reunión bilateral, que será el primer viaje al exterior de Fernández como presidenta desde que asumió el cargo en mayo pasado, fue anunciada el miércoles por el Gobierno de Colombia, que informó que De la Espriella recibirá el próximo martes en Barranquilla a Fernández para abordar la cooperación bilateral en seguridad y la lucha contra el narcotráfico.

Fernández dijo este viernes que Costa Rica es un país "único" por sus valores, la calidad de su gente y por la paz, sin embargo señaló que el narcotráfico está amenazando esa tranquilidad, y que en ese contexto se llevará a cabo el encuentro con De la Espriella.

"Hay algunos grupos que quieren robarnos la paz, desde el crimen organizado y el narcotráfico al punto que voy a salir el próximo lunes a una reunión de emergencia con el presidente de Colombia para hablar cosas complicadas que estamos viendo en nuestro país, donde tenemos que estrechar alianzas con el Gobierno de Colombia", expresó.

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El narcotráfico se ha convertido en el principal problema de seguridad Costa Rica, país ubicado en una posición geográfica estratégica para el tránsito, almacenaje y reexportación de cocaína, y en el que con frecuencia se producen decomisos de cargamentos de droga provenientes de Suramérica, principalmente de Colombia, según las informaciones de las autoridades de seguridad.

En los últimos años, las autoridades costarricenses han desarticulado organizaciones narcotraficantes locales que tienen nexos con carteles mexicanos y colombianos, e incluso han detenido personas de esas nacionalidades, algunos de ellos naturalizados costarricenses.

El Gobierno costarricense ha informado que las reuniones entre las delegaciones de ambos países se realizarán el 22 y 23 de septiembre y que Fernández estará acompañada por su ministro de Seguridad, Gerald Campos; el de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar; el de Comunicación, Arnold Zamora; y el jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, Pablo Martínez.

Según informó la Presidencia colombiana el miércoles, De la Espriella y Fernández acordaron celebrar la reunión durante una conversación en la que también "plantearon la necesidad de reforzar la cooperación frente a las organizaciones criminales transnacionales que operan en la región".

Durante la reunión, De La Espriella y Fernández conversarán sobre mecanismos para profundizar la coordinación entre Colombia y Costa Rica, así como el intercambio de información y capacidades para enfrentar estructuras dedicadas al tráfico internacional de drogas y otros delitos transnacionales.