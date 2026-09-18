Fráncfort cae un 1,6 % el día de la cuádruple hora bruja y bajadas del sector del motor

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, perdió al cierre ese 1,6 %, hasta 25.304,06 puntos, y acumula una caída semanal del 1 %.

El barril de crudo Brent, de referencia en Europa, se pagó a unos 103 dólares y la rentabilidad de la deuda soberana subía.

El mercado de valores en Alemania también presta atención a las elecciones en la ciudad y estado federado de Berlín y en el estado federado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental en el noreste de Alemania, dos semanas después de la arrolladora victoria de la extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) en Sajonia-Anhalt.

Para el canciller alemán, el cristianodemócrata Friedrich Merz, sería un resultado muy malo perder la alcaldía de Berlín y/o no superar la barrera electoral del 5 % en Mecklemburgo-Pomerania Occidental.

Los precios de producción subieron en Alemania en agosto un 4,6 % interanual, más de lo esperado, debido al encarecimiento del petróleo (3 % en julio), datos que muestran presión sobre los precios y lastran la renta variable porque dan argumentos para subidas de los tipos de interés.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Fráncfort tan sólo dos compañía cerraron la negociación con ganancias: el fabricante de semiconductores Infineon, que ganó un 2,7 % después de que el banco de inversión Oddo BHF recomendara comprar sus acciones, y la constructora Hochtief, controlada por ACS, que subió un 0,8 %.

En el parqué de Fráncfort, cayeron de nuevo las automovilísticas de forma generalizada después de que el grupo Volkswagen bajara sus pronósticos de beneficio.

Volkswagen perdió un 5,6 %, Mercedes-Benz cayó un 4,8 %, Continental bajó un 4,5 % y BMW cedió un 4,5 %.

La compañía de telecomunicaciones Deutschen Telekom perdió un 4,2 % por recogida de beneficios, al igual que otras telecos europeas, tras comentarios negativos respecto a su competidor francés Orange de un analista del banco estadounidense de inversión Morgan Stanley.