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18 de septiembre de 2026 a la - 13:30

Fráncfort cae un 1,6 % el día de la cuádruple hora bruja y bajadas del sector del motor

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Fráncfort (Alemania), 18 sep (EFE).- La Bolsa de Fráncfort bajó un 1,6 % este viernes, día de la cuádruple hora bruja, en el que vencieron futuros y opciones sobre acciones concretas y sobre el índice, y de fuertes caída de las automovilísticas después de que Volkswagen bajara sus pronósticos de beneficio.

Por EFE
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El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, perdió al cierre ese 1,6 %, hasta 25.304,06 puntos, y acumula una caída semanal del 1 %.

El barril de crudo Brent, de referencia en Europa, se pagó a unos 103 dólares y la rentabilidad de la deuda soberana subía.

El mercado de valores en Alemania también presta atención a las elecciones en la ciudad y estado federado de Berlín y en el estado federado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental en el noreste de Alemania, dos semanas después de la arrolladora victoria de la extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) en Sajonia-Anhalt.

Para el canciller alemán, el cristianodemócrata Friedrich Merz, sería un resultado muy malo perder la alcaldía de Berlín y/o no superar la barrera electoral del 5 % en Mecklemburgo-Pomerania Occidental.

Los precios de producción subieron en Alemania en agosto un 4,6 % interanual, más de lo esperado, debido al encarecimiento del petróleo (3 % en julio), datos que muestran presión sobre los precios y lastran la renta variable porque dan argumentos para subidas de los tipos de interés.

En Fráncfort tan sólo dos compañía cerraron la negociación con ganancias: el fabricante de semiconductores Infineon, que ganó un 2,7 % después de que el banco de inversión Oddo BHF recomendara comprar sus acciones, y la constructora Hochtief, controlada por ACS, que subió un 0,8 %.

En el parqué de Fráncfort, cayeron de nuevo las automovilísticas de forma generalizada después de que el grupo Volkswagen bajara sus pronósticos de beneficio.

Volkswagen perdió un 5,6 %, Mercedes-Benz cayó un 4,8 %, Continental bajó un 4,5 % y BMW cedió un 4,5 %.

La compañía de telecomunicaciones Deutschen Telekom perdió un 4,2 % por recogida de beneficios, al igual que otras telecos europeas, tras comentarios negativos respecto a su competidor francés Orange de un analista del banco estadounidense de inversión Morgan Stanley.