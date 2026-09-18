Francia pide a Rusia revertir el control temporal de activos de Auchan y otras empresas

Los ministerios franceses de Economía y Asuntos Exteriores denunciaron la medida, que calificaron de injustificada, y dijeron estar en contacto con las empresas afectadas. París instó a las autoridades rusas a dar marcha atrás en la decisión.

"Francia denuncia la puesta bajo administración provisional, sin justificación, de las filiales rusas de varias empresas francesas y europeas. Francia mantiene un estrecho contacto con las empresas afectadas y pide a las autoridades rusas que reviertan esta decisión", dice textualmente el comunicado.

El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó la víspera un decreto que autoriza a la empresa rusa L.E.V. Management a asumir temporalmente el control de los activos de la suiza Nestlé y de la filial rusa de Auchan.

Una medida similar se adoptó sobre las acciones de la cadena de tiendas Le Monlid, que anteriormente operaba en Rusia bajo la marca Leroy Merlin.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que la decisión afecta a compañías de países que Rusia considera "inamistosos".

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Según explicó, entre los factores considerados figuran el apoyo de esos Estados a Ucrania y su presunta implicación en ataques contra infraestructuras civiles críticas rusas.

Peskov subrayó que, por el momento, se trata únicamente del "establecimiento del control temporal" de los activos y afirmó que no se han adoptado otras decisiones sobre su eventual transferencia o venta a la empresa encargada de gestionarlos.

L.E.V. Management fue registrada en Moscú en octubre de 2024 como una empresa dedicada a la consultoría comercial y de gestión.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, el 24 de febrero de 2022, las autoridades rusas han colocado bajo gestión estatal temporal activos de varias empresas extranjeras que abandonaron el mercado ruso o cuyos países de origen impusieron sanciones a Moscú.