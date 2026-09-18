García Montero inaugura la nueva Cátedra Cervantes en la Queen´s University de Belfast

"Es la primera vez que el Instituto Cervantes se encuentra en Belfast", declaró García Montero durante del acto de presentación de la denominada "Cátedra Cervantes", que supondrá asimismo la primera presencia estable de la institución en Irlanda del Norte y busca "impulsar" el español en la provincia británica.

En este sentido, el director del Instituto Cervantes recordó que la apertura de la nueva cátedra coincide con el centenario del Departamento de Español de la Queen´s University -conocido como 'Musgrave Chair of Spanish-, uno de los más antiguos e importantes del Reino Unido, fundado en 1926 por el filántropo Henry Musgrave y el profesor Ignacio González i Llubera.

"Estamos en esta celebración centenaria de la Queen´s University y queremos reconocer todo su trabajo con el español en un momento en el que esta lengua tiene una importancia significativa en todos los estudios económicos y culturales en el Reino Unido. Además, con esta Cátedra Cervantes, reforzaremos nuestra presencia", señaló García Montero.

Hasta ahora, el Instituto Cervantes no había desarrollado actividad alguna en la capital norirlandesa, ni docente, ni de certificación lingüística, ni cultural, pese a la estrecha vinculación de la ciudad con la literatura y otras artes.

Belfast es, entre otras cosas, la ciudad de nacimiento del escritor C. S. Lewis y estuvo vinculada a la trayectoria del poeta irlandés Seamus Heaney, premio Nobel de Literatura en 1995.

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Esta Cátedra Cervantes en la Queen´s University será la segunda que la institución cultural española abre en el Reino Unido en apenas tres años, junto con la que tiene en la Universidad de Edimburgo (Escocia) desde 2023.

A su juicio, el acuerdo del Instituto Cervantes con la universidad norirlandesa buscará potenciar las actividades culturales dedicadas al español en la zona, así como facilitar su certificación como lengua extranjera, un "puente muy necesario" que se une al trabajo que ya hace la institución desde su centro en Mánchester, del que dependerá la cátedra.

El primer catedrático que ocupará esta plaza en Belfast a partir de octubre será el profesor Gabriel Sánchez Espinosa, especialista en literatura española del siglo XVIII.

Además de García Montero, el acto de puesta de largo de la Cátedra Cervantes de Belfast contó con la participación del vicerrector de la Queen´s University, Richard Miles, la actual directora de la 'Musgrave Chair of Spanish', Isabel Torres; el cónsul de España en Edimburgo, Santiago Miralles, o el director del Instituto Cervantes de Mánchester, Martín López-Vega.