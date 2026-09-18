Gazatíes, entre ellos cinco niños, son rescatados de un edificio semiderruido en Sabra

"Nuestros equipos han rescatado a 5 niños que habían quedado atrapados en la segunda planta de su vivienda tras el derrumbe de la escalera", detalla la Defensa Civil gazatí en un comunicado.

"Los niños y sus familiares han sido trasladados a un lugar seguro fuera de la vivienda y se les ha informado de que no deben permanecer en ella", añade el texto.

Este derrumbe se produce después de que, el pasado 16 de septiembre, 21 personas (entre ellas 12 niños y 5 mujeres) murieran en el derrumbe de otro edificio dañado por los ataques israelíes también en la ciudad de Gaza.

Este suceso se produce en un contexto en el que existen más de 2.000 edificios en estado ruinoso o deteriorados en toda la Franja de Gaza, habitados por un gran número de desplazados.

No se han realizado obras de reconstrucción desde que se pactó el alto el fuego hace casi un año e Israel ha declarado que no permitirá ninguna reconstrucción hasta que Hamás se desarme, al tiempo que permite la entrada de un número reducido de excavadoras que aún desentierran cadáveres en Gaza.

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Pese al alto el fuego vigente, las fuerzas israelíes continúan bombardeando la Franja de Gaza. Desde el pasado 10 de octubre, han matado a más de 1.370 personas y herido a otras 4.600, según datos de Sanidad, al tiempo que la Franja sigue sumida en una situación de destrucción generalizada.